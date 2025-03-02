TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Orta sahadaki kaliteyi yükseltmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Manchester City’nin gözden çıkardığı Mateo Kovacic için İngiltere’ye çıkarma yapacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in de vatandaşının transferi için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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LIVAKOVIC DEVREDE
İspanya ve İtalya'dan da talipleri bulunan merkez orta saha oyuncusunu kaptırmak istemeyen yönetim elini çabuk tutacak. Sezon başında da gündeme gelen Kovacic'i kulübü bırakmamıştı.
Ancak bu kez yeni bir yapılanmaya gidecek olan İngiliz ekibi, Hırvat oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.
Transferde Kovacic'in vatandaşı Livakovic'i de kullanacak olan yönetim, transferde bir adım öne geçmeyi planlıyor.
Bu sezon 32 resmi maça çıkan Mateo Kovacic, 6 gole katkıda bulundu. 5 gol atan Hırvat oyuncu, 1 de asist yaparak Manchester City'ye katkıda bulundu.
2023 yazında Chelsea'den transfer edilen Kovacic için Manchester City, 29 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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