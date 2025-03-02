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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Orta sahadaki kaliteyi yükseltmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Manchester City’nin gözden çıkardığı Mateo Kovacic için İngiltere’ye çıkarma yapacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in de vatandaşının transferi için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Ara transfer döneminde nokta atışı hamlelerle özellikle savunmasını güçlendiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon ise önceliğini orta sahaya verecek.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Listenin ilk sırasında ise Manchester City'nin Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açan sarı-lacivertliler, ilerleyen günlerde İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirerek futbolcunun olası transfer durumunu soracak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

LIVAKOVIC DEVREDE

İspanya ve İtalya'dan da talipleri bulunan merkez orta saha oyuncusunu kaptırmak istemeyen yönetim elini çabuk tutacak. Sezon başında da gündeme gelen Kovacic'i kulübü bırakmamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Ancak bu kez yeni bir yapılanmaya gidecek olan İngiliz ekibi, Hırvat oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Transferde Kovacic'in vatandaşı Livakovic'i de kullanacak olan yönetim, transferde bir adım öne geçmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

Bu sezon 32 resmi maça çıkan Mateo Kovacic, 6 gole katkıda bulundu. 5 gol atan Hırvat oyuncu, 1 de asist yaparak Manchester City'ye katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kovacic operasyonu! Livakovic bizzat devrede

2023 yazında Chelsea'den transfer edilen Kovacic için Manchester City, 29 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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