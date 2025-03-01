Jose'ye sert müdahale

ABOLA (PORTEKİZ)

Mourinho'nun "Yedek kulübesinde maymunlar gibi zıpladılar" ifadeleri, kendisine pahalıya mal oldu, dört maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.

DAILY MIRROR (İNGİLTERE)

Mourinho, 'ırkçılık' tartışmalarını alevlendiren 'hakaret' içeren açıklamaları nedeniyle ağır bir ceza aldı.

CORREIRE DELLO SPORT (İTALYA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mourinho'ya sert bir müdahalede bulunarak 4 maç men cezası verdi.

MARCA (İSPANYA)

Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu.

TERRA (BREZİLYA)

Mourinho, kariyerinin genelinde olduğu gibi tartışmaların odağında olmaya devam ediyor.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

Mourinho 'yedek kulübesinde maymunlar gibi zıpladılar' sözleriyle başlattığı fırtınada ağır bir darbe aldı.

SDNA (YUNANİSTAN)

Portekizli teknik adam 4 maç verildi. Belki de Drogba'nın desteği Mourinho'yu daha büyük bir cezadan kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?

CEZA HUKUKSUZ

F.Bahçe yönetimi, PFDK'nın Mourinho'ya verdiği cezaya itiraz edecek. Yönetici Alper Alpoğlu "Rakibimizin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz cezayla karşı karşıya kaldık. Rakibimiz hocamızın kullandığı bir sözcüğü anlamından saptırıp bütün toplumu anlamsız bir şekilde meşgul ediyor. Tahkim Kurulu'na başvuracağız. Tahkim'de en doğru kararın verileceğine inanıyoruz"