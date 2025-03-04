Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı
Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza almış ancak Portekizli çalıştırıcının cezası 2 maça indirilmişti. Sarı-kırmızılılar, Mourinho'nun cezasında indirime gidilmesi sonrası harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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PFDK, Portekizli çalıştırıcıya 4 maç ceza verildiğini açıklarken; Tahkim Kurulu Mourinho'nun cezasını 2 maça indirdi.
Jose Mourinho derbi sonrası Sloven hakem Slavko Vincic'i tebrik ederken; maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın Mourinho'nun Vincic'e söylediği sözleri raporuna yazdığı ortaya çıktı.
Bu olay sonrası yeniden harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.
Sabah'ın haberine göre, derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporuna göre Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdü.
Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın, Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerini kağıda döküp TFF'ye itirazda bulunduğu belirtildi.
Başvuruda bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza aldığı vurgulandı.
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