Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Derbi sonrası iki taraftan da yapılan açıklamalar gündem olurken, Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.