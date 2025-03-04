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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza almış ancak Portekizli çalıştırıcının cezası 2 maça indirilmişti. Sarı-kırmızılılar, Mourinho'nun cezasında indirime gidilmesi sonrası harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 10:33
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Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Derbi sonrası iki taraftan da yapılan açıklamalar gündem olurken, Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Mourinho'yu bu sözlerinin ardından "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

PFDK, Portekizli çalıştırıcıya 4 maç ceza verildiğini açıklarken; Tahkim Kurulu Mourinho'nun cezasını 2 maça indirdi.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Jose Mourinho derbi sonrası Sloven hakem Slavko Vincic'i tebrik ederken; maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın Mourinho'nun Vincic'e söylediği sözleri raporuna yazdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Bu olay sonrası yeniden harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Sabah'ın haberine göre, derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporuna göre Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdü.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın, Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerini kağıda döküp TFF'ye itirazda bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Mourinho için bir hamle daha! TFF'ye başvuru yapıldı

Başvuruda bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza aldığı vurgulandı.

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