Kupa canavarı

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda yoluna devam eden F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adeta şov yapıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada G.Antep'i deplasmanda 4-1 yenen sarı-lacivertliler, 9 puanla B Grubu'nu averajla Göztepe'nin önünde zirvede tamamladı. İlk yarıya hızlı başlayan ve rahat kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Henüz 16. dakikada En Nesyri'nin güzel pasında Talisca bekletmeden gelişine düzgün bir vuruşla golü buldu.

NESYRI'DEN JENERİKLİK GOL

Bu golden 9 dakika sonra İrfan'ın ortasına gelişine harika bir voleyle fileleri bulan En-Nesyri farkı 2'ye çıkardı. 27'de bu kez Fred'in pasında Talisca sağ çaprazdan ceza alanına girerken köşeye harika bir şut gönderdi ve farkı açtı. İlk yarı bu skorla biterken, G.Antep 75'te Husic ile umutlandı ve ancak son sözü 83'te Kostic söyledi. F.Bahçe 3 maçta 12 gol attığı B Grubu'nu zirvede tamamlarken adını çeyrek finale yazdırdı. Kurada seri başı olacak F.Bahçe, çeyrek finaldeki rakibini evinde ağırlayacak.

TALISCA'DAN 2 GOLLÜK ŞOV

Uzun uğraşlar sonunda F.Bahçe'nin renklerine kattığı Talisca, her hafta üzerine koyuyor. Ara transfer döneminde geldikten sonra dördüncü kez bir maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı, bu maçların üçünde gol sevinci yaşadı. Kupadaki Erzurum ve ligdeki Alanya maçlarında 1'er kez fileleri havalandıran Sambacı, dün G.Antep deplasmanında duble yaptı. 16 ve 27. dakikalarda klas şutlarla fileleri bulan Talisca, kazanılan 3 puanda önemli bir rol oynadı. Maç sonunda konuşan Talisca, fiziksel anlamda daha iyi olduğunu söyledi.

BABAM İÇİN!

F.Bahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, her maçta elinden geleni yaptığını söyledi. Kalede ciddi bir rekabet olduğunu belirten İrfan, "Hem rahmetli babamı hem de taraftarımızı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DEKİ YERİMİ BİLİYORUM

Sarı lacivertli takımın başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, gruptan lider çıkmanın önemli olduğunu söyledi. F.Bahçe'deki yerini bildiğini ifade eden İrfan, "Süre bulduğum sürece elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Takımda çok önemli isimlerle birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

FOTI: JOSE ASLA IRKÇILIK YAPMADI

Fenerbahçe'de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yokluğunda yardımcısı Foti takımın başında yer aldı. G.Saray derbisindeki ırkçılık iddialarının şaka gibi olduğunu belirten Foti, "Kendisi hiçbir şey yapmadı. Hocamızın yanındayız. Bu konuları konuşmak gereksiz" dedi.

MOURINHO'YA 4 MAÇ CEZA

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, Galatasaray derbisi sonrası açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza verdi. Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum maçlarında cezasını tamamlayacak. Ayrıca Fenerbahçe'ye derbide misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.