FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?

Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin PFDK kararlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

İŞTE MOURINHO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçında tedbirli olduğu için kenarda olamayan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

DEV DERBİDE DÖNÜYOR

Portekizli teknik adam, Süper Lig'de Trabzonspor maçıyla takımının başına dönecek.