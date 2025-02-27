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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşananların ardından PFDK, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçtan men cezasını duyurdu. İşte Mourinho'nun kaçıracağı maçlar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 22:14
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?

Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin PFDK kararlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

İŞTE MOURINHO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçında tedbirli olduğu için kenarda olamayan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

DEV DERBİDE DÖNÜYOR

Portekizli teknik adam, Süper Lig'de Trabzonspor maçıyla takımının başına dönecek.

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