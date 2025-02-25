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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Usta yazar Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'ndeki köşesindeki zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:53
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Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Fenerbahçe'nin deplasmanda öncelikle takım savunmasına özen göstereceği doğal bir durumdu."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Galatasaray da 6 puanlık farkla önde olduğunu düşünerek savunma güvencesini ön plana çıkarıp kendi evinde alışılmış dışı kontrol futbolu oynayınca ilk 45 dakika karşılıklı sıfır pozisyonla geçti."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"İkinci yarıda biraz hareketlenme varsa da yine kısır döngü değişmedi. Akılda kalan iki pozisyon vardı."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Biri Djiku'nun duran topta kafa vuruşunda Muslera'nın kurtarışı, diğeri de İrfan Can'ın kritik pozisyonda Osimhen'le girdiği topa başarılı müdahalesiydi."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Tabii karşılıklı kilitleme maçı olunca 3 santrfor Dzeko, En-Nesyri ve Osimhen varlık gösteremediler."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"G.Saray'ın sağ beki Frankowski'nin takıma gün geçtikçe faydalı olacağı görüşündeyim. Bana göre en iyi ara transfer Lemina.

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Gelelim F.Bahçe cephesine. Büyük kariyerine rağmen Mourinho kadar yaptığı yanlışta ısrar eden bir teknik adam görmedim."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Defalarca vurguladım, bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda çift santrforun biri 39 yaşında, onların arkasında fizik gücü çok yetersiz Tadic oynarsa başarılı sonuç sadece tesadüflere bağlıdır."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Ve bu Tadic 90 dakika sahada kaldı. Oğuz bir kanat forveti, dün iki çıkışı dışında adeta sağ bek oynadı."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"Bana göre takımın en iyileri 3'lü defans, kaleci İrfan ve büyük bir özveriyle yalnızları oynayan Fred."

Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

"G.Saray bu neticeyle ligde çok büyük bir avantaj elde etti. Büyük tecrübesiyle tansiyonu çok iyi düşüren ve sahada bir hakem otoritesi olduğunu hissettiren Vincic'i de kutlamak lazım."

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