Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!
Fenerbahçe'nin eski Hollandalı yıldız futbolcusu Dirk Kuyt, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Efsane oyuncu, derbi öncesi sarı lacivertli taraftarlara seslendi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi değerlendiren Kuyt, "Hem takım hem de Jose Mourinho için pazartesi günkü derbide en iyisini diliyorum. Ve taraftarlar için de.
Bu maçı kazanmak için birlik olalım. Fenerbahçe için bu çok önemli. Sözlerimi şöyle bitirmeliyim; Her zaman her yerde en büyük Fener." dedi.
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