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Haberler Fenerbahçe Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Fenerbahçe'nin eski Hollandalı yıldız futbolcusu Dirk Kuyt, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Efsane oyuncu, derbi öncesi sarı lacivertli taraftarlara seslendi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 11:03
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Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'a konuştu.

Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"2014-2015 sezonunda Galatasaray'a attığı golün ardından yaşadığı sevincin fotoğrafını yorumlayan Kuyt, "Galatasaray'a attığım golden bu. Galibiyet golü. Gol attığım ve derbide fark yarattığım için mutluydum."

Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Asla unutamayacağım bir şey bu ve Türkiye'ye gelişimde, insanlar bana bu harika günü hatırlatıyor. Tüm taraftarların sesini duymak istemiştim. Atmosfer o gün inanılmazdı. Golden sonraki gürültüyü hala duyuyor gibiyim. İşte bu yüzden daha yüksek seste duymak istemiştik mi öyle de oldu."

Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi değerlendiren Kuyt, "Hem takım hem de Jose Mourinho için pazartesi günkü derbide en iyisini diliyorum. Ve taraftarlar için de.

Dirk Kuyt'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Bu maçı kazanmak için birlik olalım. Fenerbahçe için bu çok önemli. Sözlerimi şöyle bitirmeliyim; Her zaman her yerde en büyük Fener." dedi.

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