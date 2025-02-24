Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide alınacak sonuç zirve yarışı için büyük önem taşırken, iki takımın yıldızlarının ortaya koyacağı performans da Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek.