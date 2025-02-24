Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye yoğun bir şekilde scout akını olacağı da öğrenildi. İşte bu mücadelede yakından takip edilecek yıldız isimler...
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Szymanski'yi de 2 senedir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta bu maçta da yalnız bırakmayacak.
G.Saray cephesinde ise Barış Alper'e West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var.
Osimhen Chelsea, Manchester United ve Juventus tarafından izleniyor. Sara ise Brezilya Milli Takımı'nın takibinde.
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