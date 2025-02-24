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Haberler Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye yoğun bir şekilde scout akını olacağı da öğrenildi. İşte bu mücadelede yakından takip edilecek yıldız isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide alınacak sonuç zirve yarışı için büyük önem taşırken, iki takımın yıldızlarının ortaya koyacağı performans da Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Ajax kulübü, Oğuz Aydın için İstanbul'da olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Szymanski'yi de 2 senedir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta bu maçta da yalnız bırakmayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

G.Saray cephesinde ise Barış Alper'e West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! İşte izlenecek isimler

Osimhen Chelsea, Manchester United ve Juventus tarafından izleniyor. Sara ise Brezilya Milli Takımı'nın takibinde.

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