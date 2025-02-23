TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Öte yandan 19 yaşındaki stoper oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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MOURINHO YUSUF'A ÖVGÜ YAĞDIRDI
O çok potansiyelli bir oyuncu. Topla da çok kaliteli bir oyuncu. Hava toplarında da iyi. Onun ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 maça çıkan genç oyuncu 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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