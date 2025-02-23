TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

2028 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan genç futbolcuya zamlı bir sözleşme önerecek olan yönetim, hem kontratını uzatacak hem de oyuncusunu mutlu edecek.

MOURINHO YUSUF'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Genç oyuncudan övgüyle bahseden Jose Mourinho, "Onun çok potansiyeli olduğunu söylemiştim. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar.