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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Öte yandan 19 yaşındaki stoper oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 09:07
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının da dikkatini çeken Yusuf Akçiçek için yönetim hemen harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

2028 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan genç futbolcuya zamlı bir sözleşme önerecek olan yönetim, hem kontratını uzatacak hem de oyuncusunu mutlu edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

MOURINHO YUSUF'A ÖVGÜ YAĞDIRDI
Genç oyuncudan övgüyle bahseden Jose Mourinho, "Onun çok potansiyeli olduğunu söylemiştim. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

O çok potansiyelli bir oyuncu. Topla da çok kaliteli bir oyuncu. Hava toplarında da iyi. Onun ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 maça çıkan genç oyuncu 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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