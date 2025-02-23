Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Çıkan kavga sonucu 15 dakika ara verilen karşılaşmada, iddialara göre ev sahibi ekip tribünleri içerisinde yer alan Fenerbahçeli bir taraftara saldırı gerçekleştirilmişti.

UEFA'ya yapılacak olan başvurudan çıkacak sonuca göre, sarı lacivertli taraftarlara deplasman yasağı uygulanması seçenekler arasında yer alıyor.