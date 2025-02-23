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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i yenerek son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Sarı lacivertliler heyecanla mücadelelerin oynanacağı tarihleri beklerken iddialara göre tribün yasağı görme veya maçı tarafsız sahada oynama riski ile karşı karşıya kaldı. İşte Brüksel'de yaşanan kavga ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 22:18 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 22:29
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht eşleşmesinden galip ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Gerçekleştirilen kura çekimleri sonucu sarı lacivertliler, Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de 6 Mart, ikinci maçı ise Rangers'ın sahasında 13 Mart tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Taraftarlar heyecanla müsabakaların gerçekleştirileceği tarihleri beklerken UEFA tarafından oynanacak maçlara dair flaş kararlar alınabileceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İskoç basınından Ibrox News'ten derlediği haberine göre; Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünlerde yaşanan kavga, Rangers eşleşmesinde yaptırım/yaptırımlar uygulanması ile sonuçlanabilir.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Haberde belirtilene göre Fenerbahçe, Brüksel'de yaşanan olayların ardından UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Çıkan kavga sonucu 15 dakika ara verilen karşılaşmada, iddialara göre ev sahibi ekip tribünleri içerisinde yer alan Fenerbahçeli bir taraftara saldırı gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

UEFA'ya yapılacak olan başvurudan çıkacak sonuca göre, sarı lacivertli taraftarlara deplasman yasağı uygulanması seçenekler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Öte yandan Eski FIFA hakemi Keith Hackett'in ifadelerine göre bu gibi konularda hassas olan UEFA, en kötü ihtimalle maçın tarafsız sahada oynanmasına bile karar kılabilir.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

FENERBAHÇE HAKSIZ BULUNURSA…

Haberde belirtilene göre Brüksel'de yaşanan olayda, ev sahibi ekip tribününe Fenerbahçeli bir taraftarın girmesi sebebiyle, İstanbul ekibi haksız bulunabilir.

Fenerbahçe'nin Rangers eşleşmesi için tarafsız saha iddiası! Anderlecht maçında yaşanan kavga...

Böyle bir ihtimalde Fenerbahçe'nin ev sahibi olacağı maç tarafsız sahada oynanabilir veya sarı lacivertli taraftarlara deplasman yasağı gelebilir.

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