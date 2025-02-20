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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 03:22
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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"ATTIĞIM GOLLE..."

Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe verdik, savunma yapmak zorunda kaldık ama hep oyunun içinde kalmaya çalıştık. Attığım golle takımıma katkı sağladığım için mutlu ve gururluyum. İnşallah daha niceleri olur diye umut ediyorum, inşallah. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

"ODAK NOKTAM F.BAHÇE"

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe.

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