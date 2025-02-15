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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için hakem önerisi!

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için hakem önerisi!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç'un Galatasaray derbisi ile ilgili hakem önerisi gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:50
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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için hakem önerisi!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç'un Galatasaray derbisi ile ilgili hakem önerisi gündem oldu. İşte o ifadeler...

DERBİYE YABANCI HAKEM!

"Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan yabancı hakem gelsin derbiye diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık."

"BİR TANE ÖRNEK VERİN"

"Sizin yeni algı operasyonunuz, Fenerbahçe'yi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmek. Buradan Anadolu takımlarına sesleniyorum: Yıllarca hakem hataları kimin lehine oldu? Ofsaytımsı goller kimin lehine oldu? Hangi takım sizin futbolcularınızı ayarttı? Hangi takım kontratlı futbolcularınızı, aileleri üzerinden kendi tarafına çekip sizin kulüplerinizi köşeye sıkıştırdı? Fenerbahçe'nin böyle yaptığı bir tane örnek verin."

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