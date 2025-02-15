Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!
Fenerbahçe'de düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile ilgili flaş ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
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"BU İŞİN İÇİNDE DEĞİL Mİ?"
"Bu işin olabilmesi için... 15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum: penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun içinde, gelecek sene Fenerbahçe'de. Yazın bunu medya mensupları."
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