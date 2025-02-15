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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

Fenerbahçe'de düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile ilgili flaş ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:41
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Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

"MAÇLAR BİTER BİTMEZ TWEET ATTINIZ"

"Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna, yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip medya mensuplarına da bunları söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim."

Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

"MERTENS SENEYE F.BAHÇE'DE!"

"Gündem değiştirmede o kadar muhteşemler ki...Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Biz de tutmaması için mücadele veriyoruz. Dolayısıyla biz mi yaptık, o zaman şunu yazın: Mertens seneye Fenerbahçe'de!"

Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

"BU İŞİN İÇİNDE DEĞİL Mİ?"

"Bu işin olabilmesi için... 15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum: penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun içinde, gelecek sene Fenerbahçe'de. Yazın bunu medya mensupları."

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