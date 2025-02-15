Fenerbahçe'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

"MAÇLAR BİTER BİTMEZ TWEET ATTINIZ" "Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna, yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip medya mensuplarına da bunları söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim."