Fenerbahçe açıkladı: Anderson Talisca için Galatasaray ve transfer...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Anderson Talisca'nın transfer sürecinde Galatasaray'ın yaptığı çarpıcı hamleyi açıkladı. Koç, ayrıca Milan Skriniar ile ilgili de flaş ifadelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:27
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"MALUM KULÜP FAZLA PARA TEKLİF ETTİ"
"Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp, bu işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon euro fazla para teklif etti. Etmedim demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi, hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular, uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etti. Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum."
SKRINIAR TRANSFERİNDE AZİZ YILDIRIM DETAYI
"Skriniar'a özel parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır, duyduysanız da tektüktür. Halbuki Skriniar'ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi. Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. "
"F.BAHÇE'DEN BAŞKA KULÜBE GİTMEM"
"Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu. Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi."
"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ..."
"Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık."
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