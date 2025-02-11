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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de birçok isim de takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde transferin son gününde bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 13:49
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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli isimleri kadrosuna katarken, Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesiyle birlikte yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre takımların en fazla 14 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilmesi nedeniyle bir ismin liste dışı kalması gerekiyordu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Bu doğrultuda, gelecekte sarı-lacivertli ekibin planlamasında yer alması beklenen Mimovic'in düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına karar verildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

MIMOVIC ZENIT'E KİRALANIYOR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle listeye dahil edemediği Ognjen Mimovic'i sezon sonuna kadar Rusya'ya kiralıyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Habertürk'ün haberine göre, devre arasında Kızılyıldız'dan transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek için daha önce Eyüpspor ve Maribor'un da ilgisi olmuştu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Ancak sarı-lacivertli ekip, genç oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında Zenit ile anlaşmaya vardı.

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