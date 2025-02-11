Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de birçok isim de takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde transferin son gününde bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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MIMOVIC ZENIT'E KİRALANIYOR
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle listeye dahil edemediği Ognjen Mimovic'i sezon sonuna kadar Rusya'ya kiralıyor.
Habertürk'ün haberine göre, devre arasında Kızılyıldız'dan transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek için daha önce Eyüpspor ve Maribor'un da ilgisi olmuştu.
Ancak sarı-lacivertli ekip, genç oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında Zenit ile anlaşmaya vardı.
Genç oyuncunun, Zenit'te geçireceği süre boyunca gelişim göstermesi ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönerek kadroda kendine yer bulması hedefleniyor.
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