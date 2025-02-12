Süper Lig'deki son 6 maçını kazanarak bu sezon 18 puanı hanesine yazdıran ve bu sezon ilk kez bunu başaran Fenerbahçe, gözünü Avrupa Ligi play-off'undaki Anderlecht maçına çevirdi. Yardımcılarıyla birlikte rakibi analiz eden Jose Mourinho, rakibin artılarını eksilerini belirledi. Lig aşamasındaki maçların bir çoğunda kendine özgü futbol anlayışıyla takımını oynatan Jose, zaman zaman eleştirilse de istediği sonuçları almayı başarmıştı.

SADIK KALIN

Kadıköy'de oynanacak maçta rövanş öncesinde galibiyet isteyen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam; 'önce durdur sonra vur' anlayışıyla sahada olacak. Öncelik rakibin hücum oyunlarına kilit vurmak. Kendi yarı alanında kazanacağı toplarla hızlı geçişler yakalayıp sonuca gitmeyi planlayan Jose Mourinho, oyuncularına da planlarını tek tek anlattı. Mourinho'nun "Plana sadık kalın ve maçı kazanıp rövanş öncesi avantaj yakalayalım" dediği öğrenildi.