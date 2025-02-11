Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar
Ara transfer döneminde dikkat çeken transfer hamleleri yapan Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor. Sarı lacivertlilerde savunma hattı alarm verirken 2 sakat oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte takımla çalışmalara başlayan o isimler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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13 Şubat Perşembe günü oynanacak maç öncesi kadrodaki sakat oyunculardan müjdeli bir haber geldi.
Özellikle Jose Mourinho'nun bir an önce iyileştirilmesini talep ettiği iki isim, RSC Anderlecht maçının antrenmanlarına katıldı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması üzerinde durdu.
Futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı. Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.
YUSUF VE MERT'DEN MÜJDE!
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür takımla çalışmalara katıldı. Jose'nin takım doktorlarına iki futbolcunun ismini verdiği ve özellikle maça yetiştirilmesini istediği iddia edilmişti.
Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını 12 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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