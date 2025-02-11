Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı. Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

YUSUF VE MERT'DEN MÜJDE! Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür takımla çalışmalara katıldı. Jose'nin takım doktorlarına iki futbolcunun ismini verdiği ve özellikle maça yetiştirilmesini istediği iddia edilmişti.