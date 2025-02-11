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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Ara transfer döneminde dikkat çeken transfer hamleleri yapan Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor. Sarı lacivertlilerde savunma hattı alarm verirken 2 sakat oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte takımla çalışmalara başlayan o isimler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:33
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Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, rotasını Anderlecht'e karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesine çevirdi.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Sarı lacivertlilerde Milan Skriniar'ın performansı beğenilirken, savunma oyuncularından gelen peş peşe sakatlık haberleri taraftarları tedirgin etti.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Öte yandan Anderson Talisca, Corendon Alanyaspor mücadelesinin 42. dakikasında kaydettiği gol ve maç boyunca gösterdiği performans ile beğenilerin odak noktasında yer aldı.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

13 Şubat Perşembe günü oynanacak maç öncesi kadrodaki sakat oyunculardan müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Özellikle Jose Mourinho'nun bir an önce iyileştirilmesini talep ettiği iki isim, RSC Anderlecht maçının antrenmanlarına katıldı.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması üzerinde durdu.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı. Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

YUSUF VE MERT'DEN MÜJDE!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür takımla çalışmalara katıldı. Jose'nin takım doktorlarına iki futbolcunun ismini verdiği ve özellikle maça yetiştirilmesini istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını 12 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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