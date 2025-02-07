Fenerbahçe'de Mimovic için kiralık formülü! İkas Eyüpspor ve Maribor devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç oyuncu Mimovic'in geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Sırp sağ bekin kiralanması gündeme geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Tarafların anlaşması durumunda Mimovic sezonun geri kalanını Eyüp'te geçirecek.
Öte yandan Mimovic'e Sloven takımı Maribor'un talip olduğu iddiası da var...
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