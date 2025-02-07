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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mimovic için kiralık formülü! İkas Eyüpspor ve Maribor devrede

Fenerbahçe'de Mimovic için kiralık formülü! İkas Eyüpspor ve Maribor devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç oyuncu Mimovic'in geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Sırp sağ bekin kiralanması gündeme geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de Mimovic için kiralık formülü! İkas Eyüpspor ve Maribor devrede

Fenerbahçe ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan Mimovic'i renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'de Mimovic için kiralık formülü! İkas Eyüpspor ve Maribor devrede

Takvim gazetesinin haberine göre, geleceğe yönelik yapılan bir transfer olan 20 yaşındaki futbolcunun, F.Bahçe'de yabancı sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle kiralanması gündemde.

Fenerbahçe'de Mimovic için kiralık formülü! İkas Eyüpspor ve Maribor devrede

Sarı-Lacivertliler'in Sırp sağ bekin kiralık transferi için Eyüp ile görüşmelere başladığı öne sürülüyor.

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