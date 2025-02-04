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Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk habercisi

Şampiyonluk habercisi

Çaykur Rizespor'u 89'da gelen golle geçen Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez son anlarda bulduğu golle maçı kazandı. Kanarya, Trabzonspor’u da 90+’da attığı golle devirmişti. İki maçtaki 6 puan şampiyonluk habercisi olarak yorumlanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Şampiyonluk habercisi

Göztepe'den sonra Çaykur Rizespor'u da geriden gelerek yenen Fenerbahçe, son iki karşılaşmada 6 puanı hanesine yazdırdı. Bu maçların ilk yarılarındaki oyun beğenilmese de ikinci bölümde şaha kalkan sarı-lacivertliler, zor da olsa kazanmayı bildi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında galibiyeti getiren gol, 89'uncu dakikada geldi. Sarılacivertliler, bu sezon ikinci kez bir karşılaşmanın son anlarında attığı golle maç kazandı.

Fenerbahçe, daha önce ligin ilk yarısındaki Trabzonspor derbisini de 90+12'de attığı golle kazanmıştı. İki kritik maçın son dakikalarında ağları sarsmayı başaran ve 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertlilerde bu durum 'şampiyonluk habercisi' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Fenerbahçe, ayrıca, bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazandı ve Jose Mourinho döneminde bir ilki başardı.

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