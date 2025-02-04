Zirveye oynuyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri, takımı sırtlamaya devam devam ediyor. Sezonun ilk yarısında performansıyla eleştirilen Faslı yıldız, ikinci yarının başlamasıyla birlikte vitesi 5'e taktı. Son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde zaferi getiren golü atan Youssef En-Nesyri, 2025'teki gol sayısını da 9'a yükseltti. Bu performansıyla da 2025'te Avrupa'da en fazla ağları sarsan ikinci isim oldu. Zirvede ise 11 golle Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele var.

5 MAÇTA 7 GOLÜ VAR

Dembele'nin ardından gelen Nesyri, İnter'in yıldızı Lautaro Martinez, Real Madrid'in süper starı Kylian Mbappe, Barcelona'nın tecrübe abidesi Robert Lewandowski ve Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı geride bıraktı. Faslı oyuncu, Süper Lig'de 2025'te oynanan Hatay, Adana Demir, Göztepe ve Ç.Rize maçlarında 7 gol kaydetti, bir tek Konyaspor'u bu süreçte boş geçti. Nesyri, Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland ve Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçlarında da diğer iki golünü attı.

TOPLAMDA 18 GOL ATTI

Youssef En-Nesyri, Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 32 maça çıktı. Bin 837 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 18 kez ağları sarstı. Nesyri'nin 4 de asisti var.

PIATEK DE LİSTEDE

Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek de attığı 7 golle 2025'te en fazla gol atan isimler arasında yer aldı.