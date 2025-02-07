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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Jose Mourinho...

Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Jose Mourinho...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho geniş kadro üzerinde çalışmalarını yaparken can sıkan gelişmeler peş peşe geldi. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 10:37
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Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, geçen sezon sakatlıklardan çok çekmiş ve sezon sonunda da kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'la yollar ayrılmıştı. Karanlık'ın yerine ise bu sezon takım doktoru olarak Ahmet Kulduk ve Osman İlhan göreve getirildi. Ancak geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sarı-lacivertlilerin başı sakatlıklardan bir türlü kurtulmuyor. Son olarak Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında üç stoper; Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve yeni transfer Diego Carlos sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Jose Mourinho...

MAXIMIN İLK SIRADA

Sezon başından bu yana ise Fenerbahçe'de şu ana kadar 18 futbolcu 33 kez farklı sakatlık yaşadı. En fazla sakatlık yaşayan isim 5 kezle Saint-Maximin... Fransız yıldızı, 4 defa sakatlık geçiren ve 11 maç kaçıran Alexander Djiku takip ediyor. Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü 3'er kez sakatlandı.

Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Jose Mourinho...

Kaleci Livakovic de iki kez aynı sakatlığı yaşadı. Hatta ikinci kez aynı sakatlığı yaşamasının ardından sağlık heyeti sorgulandı. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasın sağlık heyeti okların hedefine oturdu.

Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Jose Mourinho...

CARLOS 6 HAFTA YOK

Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf Akçiçek'in ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma tespit edildi. Carlos, en az 6 hafta oynayamayacak. Yusuf 10 gün, Djiku da 15 gün yok.

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