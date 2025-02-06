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Haberler Fenerbahçe Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Fransız basını, Slovak stoperin transferine ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:57 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:57
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Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar tam 4 transferi resmiyete kavuşturdu.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Slovak stoperi sezon sonuna kadar kiraladı.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Fenerbahçe'ye transferiyle ses getiren Milan Skriniar ile ilgili önemli bir gelişme dikkat çekti.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

AL-NASSR DA İSTEDİ

Fransa basınında yer alan haberlerde, Skriniar'ın sarı-lacivertli takımla görüştüğü sırada Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın da devreye girdiği kaydedildi.

Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...

Ancak Slovak yıldızın Al-Nassr'ın da gelen teklifi reddederek Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'yi seçtiği vurgulandı.

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