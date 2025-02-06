Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe'ye gelmeden önce...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Fransız basını, Slovak stoperin transferine ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:57 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:57
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Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Slovak stoperi sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe'ye transferiyle ses getiren Milan Skriniar ile ilgili önemli bir gelişme dikkat çekti.
AL-NASSR DA İSTEDİ
Fransa basınında yer alan haberlerde, Skriniar'ın sarı-lacivertli takımla görüştüğü sırada Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın da devreye girdiği kaydedildi.
Ancak Slovak yıldızın Al-Nassr'ın da gelen teklifi reddederek Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'yi seçtiği vurgulandı.
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