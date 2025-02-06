Mourinho Real Madrid'i deviren basketbolcuları tek tek kutladı!

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Real Madrid'i 78-67 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıdaki etkili performansıyla rakibini geçmeyi başardı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho da saha kenarından takip etti. Takımına verdiği desteği saha kenarından gösteren Mourinho, maç boyunca büyük bir heyecanla mücadeleyi izledi.

Maçın ardından ise Portekizli teknik adam, soyunma odasına giden tünelde bekleyerek Fenerbahçe Beko'nun oyuncularını tek tek tebrik etti. İşte o anlar...