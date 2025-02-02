Fenerbahçe'de Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takıma katılan yeni yıldızların ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oldukça kritik bir karar vermesi gerekecek. İşte detaylar...
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Kostic'in alternatifi olmadığı için en şanslı isim olarak dikkat çekiyor.
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