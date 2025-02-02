  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takıma katılan yeni yıldızların ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oldukça kritik bir karar vermesi gerekecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 14:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş kadro kararı! Hangi isimler Avrupa listesinde yer almayacak?

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklenecek isimler kadar dışarıda kalacaklar da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de flaş kadro kararı! Hangi isimler Avrupa listesinde yer almayacak?

Play-off aşamasında kadroya üç isim dahil etme hakkı bulunan sarı lacivertlilerde yeni transferler Mimovic, Skriniar, Diego Carlos ve Talisca'nın yanı sıra Kostic listeye girmek için bekliyor.

Fenerbahçe'de flaş kadro kararı! Hangi isimler Avrupa listesinde yer almayacak?

Ancak bu isimlerden ikisi dışarıda kalacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? 14:50
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? 14:45
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14:41
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları 14:17
Brentford - Tottenham maçı ne zaman? Brentford - Tottenham maçı ne zaman? 14:09
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? 13:58
Daha Eski
Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman? 13:44
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 13:09
Hollanda'da skandal hata! 12 futbolcuyla oynadılar Hollanda'da skandal hata! 12 futbolcuyla oynadılar 12:43
Ogün Altıparmak vefat etti Ogün Altıparmak vefat etti 12:40
Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:40
Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 12:23