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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki rakipleri belli oldu. Son olarak iki takımın turnuvada tur geçme ihtimallerini açıkladılar. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:00
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 14. bitiren Galatasaray, son 16 için play-off oynamaya hak kazandı. Az Alkmaar ya da Midtjylland ile eşleşme ihtimali bulunan Galatasaray'ın son 16 play-off turunda rakibi AZ Alkmaar oldu.Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçını 13 Şubat'ta deplasmanda rövanşı ise 20 Şubat'ta sahasında oynayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, son 16 için play-off biletini aldı. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Anderlecht ve Bodo/Glimt yer alıyordu. Sarı-lacivertliler kura çekimi sonrası son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

Fenerbahçe, Anderlecht ile ilk maçını 13 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda, rövanşı ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

Son olarak NTV'nin Fotbaal Meets Data'dan derlediği habere habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray tur için favori gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

Football Meets Data'ya göre Galatasaray, yüzde 64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. AZ Alkmaar'ın son 16'ya kalma şansı ise yüzde 36 olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!

Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunu geçme ihtimali ise yüzde 58 olarak gösterildi. Anderlecht için bu oran yüzde 42.

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