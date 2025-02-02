Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur geçme ihtimalini açıkladılar!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki rakipleri belli oldu. Son olarak iki takımın turnuvada tur geçme ihtimallerini açıkladılar. İşte detaylar...
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Son olarak NTV'nin Fotbaal Meets Data'dan derlediği habere habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray tur için favori gösterildi.
Football Meets Data'ya göre Galatasaray, yüzde 64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. AZ Alkmaar'ın son 16'ya kalma şansı ise yüzde 36 olarak gösterildi.
Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunu geçme ihtimali ise yüzde 58 olarak gösterildi. Anderlecht için bu oran yüzde 42.
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