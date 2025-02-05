  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde şu ana kadar Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İspanyol yıldızı, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı dünya yıldızı futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Fenerbahçe şu ana kadar Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Yaptığı takviyelerle sezonu zirvede bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferin son günlerine girilirken çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Dört koldan arayışlarına devam eden Kanarya ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

CASEMIRO BOMBASI

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Casemiro'yu transfer etmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Estadio Deportivo kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızın transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Haberde Casemiro'nun Real Madrid döneminden bu yana Jose Mourinho ile iyi bir ilişkisini olduğu vurgulandı.

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor | CANLI
REKLAM - Başka Bir Gün
DİĞER
Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı için harekete geçildi...
Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
F.Bahçe'ye sambacı sağ bek!
Beşiktaş'ta 4 transfer birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri 16:51
G.Saray'dan hakem tepkisi! G.Saray'dan hakem tepkisi! 16:38
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi 16:29
Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? 16:22
Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Beşiktaş'ta 4 transfer birden! 16:21
Şenol Güneş: Çok üzgünüz... Şenol Güneş: Çok üzgünüz... 16:14
Daha Eski
Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 15:51
Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman? Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman? 15:50
Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı 15:34
Simona Halep tenisi bıraktı Simona Halep tenisi bıraktı 15:16
Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? 15:10
Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... 14:57