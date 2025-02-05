Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde şu ana kadar Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İspanyol yıldızı, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı dünya yıldızı futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yaptığı takviyelerle sezonu zirvede bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferin son günlerine girilirken çalışmalarına hız verdi.
Dört koldan arayışlarına devam eden Kanarya ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
CASEMIRO BOMBASI
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Casemiro'yu transfer etmek istediğini yazdı.
Estadio Deportivo kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızın transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde Casemiro'nun Real Madrid döneminden bu yana Jose Mourinho ile iyi bir ilişkisini olduğu vurgulandı.
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