TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu!

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllığına anlaştı.

Mimovic imzanın ardından, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım." dedi.

İşte sarı lacivertli kulübün açıklaması...

'AİLEMİZE HOŞ GELDİN OGNJEN MIMOVIC'

Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic 💛💙 Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin'… pic.twitter.com/0T7F4MH303 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025