  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca transferleriyle büyük ses getiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını sarı lacivertlilerin Barcelona'dan ayrılan genç stoperi gündemine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 11:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Sarı lacivertliler kış transfer döneminde üst üste flaş hamlelere imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Kanarya; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Yönetim bu futbolcuların yanı sıra sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Fenerbahçe'nin yeni hedefini ise Fransız basını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

F.BAHÇE'DEN FAYE BOMBASI!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footmercato'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Rennes forması giyen savunma oyuncusu Mikayil Faye'yi transfer etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Senegalli defansın da Rennes'den ayrılmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Ancak Fransız ekibinin Faye'nin boşluğunu doldurmadan ayrılığa izin vermeyeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

SEZON BAŞINDA 10.3 MİLYON EURO ÖDENDİ!

Rennes sezon başında Barcelona'dan transfer ettiği genç isim için 10.3 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca

Bu sezon Fransız temsilcisinde 10 maça çıkan Faye, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 11:50
Razgatlıoğlu rol model olmak istiyor Razgatlıoğlu rol model olmak istiyor 11:44
F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... 11:43
G.Saray'da Pavlovic gündemi! G.Saray'da Pavlovic gündemi! 11:39
İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri 11:17
İran'daki futbol maçında 32 yaralı İran'daki futbol maçında 32 yaralı 11:09
Daha Eski
Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? 11:00
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 10:57
G.Saray'da Hakim Ziyech çıkmazı! G.Saray'da Hakim Ziyech çıkmazı! 10:18
Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman? Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman? 10:17
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi 10:06
Super Bowl eşleşmesi belli oldu! Super Bowl eşleşmesi belli oldu! 09:47