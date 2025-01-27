TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Barcelona'dan ayrılan yıldıza kanca
Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca transferleriyle büyük ses getiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını sarı lacivertlilerin Barcelona'dan ayrılan genç stoperi gündemine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yönetim bu futbolcuların yanı sıra sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin yeni hedefini ise Fransız basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN FAYE BOMBASI!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footmercato'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Rennes forması giyen savunma oyuncusu Mikayil Faye'yi transfer etmeyi planlıyor.
Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Senegalli defansın da Rennes'den ayrılmak istediği kaydedildi.
Ancak Fransız ekibinin Faye'nin boşluğunu doldurmadan ayrılığa izin vermeyeceği ifade edildi.
SEZON BAŞINDA 10.3 MİLYON EURO ÖDENDİ!
Rennes sezon başında Barcelona'dan transfer ettiği genç isim için 10.3 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.
Bu sezon Fransız temsilcisinde 10 maça çıkan Faye, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Faye'nin, Rennes ile olan kontratı 2028 yılında bitecek.
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