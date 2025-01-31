Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir gönderme daha! Milan Skriniar...

Ara transfer döneminde Diego Carlos ve Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı transfer ederek ses getirmişti.

Sarı lacivertliler sosyal medya hesabından yaptıkları Milan Skriniar paylaşımları ile ezeli rakiplerine göndermede bulunmaya devam etti.

Son olarak Skriniar'ın Fenerbahçe'deki ilk gününü bir video olarak paylaşan Kanarya, paylaşımda yer alan ifadelerle sosyal medyada gündem oldu.

"KİMİLERİ HAFTALARCA UMUTLANDI"

Transfer masasında da kazanlar ve kaybedenler vardır. Kimileri çok istedi, haftalarca bekledi, umutlandı... Ama Avrupa'nın en sağlam savunmacılarından biri tercihini çoktan yaptı. İşte Fenerbahçe'nin yeni savunma duvarı Milan Skriniar Fenerbahçe'de.

İŞTE O VİDEO