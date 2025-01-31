Djiku'ya kanca

Carlos ve Skriniar transferleri sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Alexander Djiku'ya Fransız ekibi Rennes talip oldu. Fransız medyasından Foot Mercato'nun haberine göre; 3 Şubat'ta kapacak transfer dönemine kadar Rennes, Djiku için teklif yapacak. Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Sampaoli, savunmayı güçlendirmek istiyor. Ganalı oyuncu, deneyimli bir figür ve Fransa'nın üst liginde oynayamaya yabancı değil. Fenerbahçe, eski Strasbourg'lu oyuncunun ayrılışına sıcak bakıyor."