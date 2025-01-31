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Haberler Fenerbahçe Eren harekatı

Eren harekatı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a bir çalım daha atmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle Eren Elmalı için görüşmelere başladı. Transfer olumlu yönde seyrediyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Eren harekatı

Diego Carlos'la transfer sezonunu açan ve ardından Milan Skriniar ile Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de sol bek için harekete geçti. Hedefteki isim ise; Trabzonspor'un milli yıldızı Eren Elmalı... Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen sarılacivertli yönetim, Karadeniz ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kanarya, Eren Elmalı'yı transfer ederek, ezeli rakibi Galatasaray'a bir çalım daha atmak istiyor.

FENERBAHÇE PEŞİN ÖDEYECEK

İki kulüp Skriniar transferinde de karşı karşıya gelmiş ve bu düellodan galip çıkan F.Bahçe olmuştu. Yönetim, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibine Eren Elmalı transferiyle ikinci darbeyi vurmak istiyor. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bonservis bedelinin peşin istenmesinden dolayı tıkanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor yönetimini arayarak bu parayı peşin olarak verebileceklerini iletti. Transfer olumlu yönde ilerliyor.

CENGİZ'LE TAKAS İDDİASI

Fenerbahçe'de istenmeyen adamların başında gelen Cengiz Ünder'i Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in çok beğendiği ve bu transferde takas olarak kullanılabileceği de iddialar arasında...

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