  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Skriniar en iyi tercihi yaptı

Skriniar en iyi tercihi yaptı

Skrtel, İtalyan basınına Skriniar’ın Fenerbahçe’ye transferini yorumladı ve “Kendisi ve ailesi için mümkün olan en iyi tercihi yaptı” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Skriniar en iyi tercihi yaptı

2016-19 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel, Skriniar'ın sarı-lacivertlileri tercih etmesiyle ilgili İtalyan basınına konuştu. Vatandaşının en doğru tercihi yaptığının altını çizen Skrtel, şunları söyledi...

"Bunu kesinlikle bir geri adım ya da kötü bir tercih olarak görmüyorum. Kendisi ve ailesi için mümkün olan en iyi tercihi yaptı. Türkiye ligini takip eden herkes bilir ki kalite ciddi anlamda gelişti. Süper Lig henüz dünyanın en iyi ligleriyle karşılaştırılamaz ama seviyesi yüksek. Kulüplerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde tesisleri mükemmel, kusursuz hizmeti ve çok sayıda taraftarı var. Bir futbolcunun kariyerinde, kendini takımın dışında bulduğu anlar vardır. Onun futbol hayatının bir aşaması olduğuna inanıyorum. Artık onun arkasında ve şimdi yeni, daha iyi bir tecrübeyi bekliyor. Umarım Fenerbahçe'deki tecrübesi ona enerji verir ve kariyerinde yükselişe geçer ve Türkiye'deki performansıyla teknik direktör Luis Enrique'yi yanıltır."

F.Bahçe'de sol bek hareketliliği! Kostic yolcu
Başka Bir Gün - DİZİ
DİĞER
Ayşe Barım'ın, Whatsapp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı! "Gücümüz karşısında kimse direnemez"
İmamoğlu ailesi kuralları hiçe saydı! Sığınakları dükkanlara kattılar, yangın çıkışlarını kapattılar
Cimbom'dan Rashford bombası!
F.Bahçe'de 3 ayrılık 2 sözleşme dondurma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:30
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:29
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:57
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:56
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:55
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:42
Daha Eski
Bundesliga'da yeni dönem! Bundesliga'da yeni dönem! 23:45
Palut: İstikrarlı bir takım... Palut: İstikrarlı bir takım... 23:45
Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak 23:45
Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı 23:45
Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı 23:45
John Vik Beşiktaş scout ekibinde! John Vik Beşiktaş scout ekibinde! 23:45