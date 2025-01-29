Skriniar en iyi tercihi yaptı

2016-19 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel, Skriniar'ın sarı-lacivertlileri tercih etmesiyle ilgili İtalyan basınına konuştu. Vatandaşının en doğru tercihi yaptığının altını çizen Skrtel, şunları söyledi...

"Bunu kesinlikle bir geri adım ya da kötü bir tercih olarak görmüyorum. Kendisi ve ailesi için mümkün olan en iyi tercihi yaptı. Türkiye ligini takip eden herkes bilir ki kalite ciddi anlamda gelişti. Süper Lig henüz dünyanın en iyi ligleriyle karşılaştırılamaz ama seviyesi yüksek. Kulüplerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde tesisleri mükemmel, kusursuz hizmeti ve çok sayıda taraftarı var. Bir futbolcunun kariyerinde, kendini takımın dışında bulduğu anlar vardır. Onun futbol hayatının bir aşaması olduğuna inanıyorum. Artık onun arkasında ve şimdi yeni, daha iyi bir tecrübeyi bekliyor. Umarım Fenerbahçe'deki tecrübesi ona enerji verir ve kariyerinde yükselişe geçer ve Türkiye'deki performansıyla teknik direktör Luis Enrique'yi yanıltır."