Fenerbahçe Anderson Talisca'yı açıkladı!

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen duyurdu. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 7 sene sonra Süper Lig'e geri döndü.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte kulüpten gelen resmi açıklama...

YENİ EVİNE HOŞ GELDİN TALISCA

"Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.

Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.