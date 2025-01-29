Talisca coşkusu

Fenerbahçe, kasım ayından bu yana büyük uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Önceki gece Atatürk Havalimanı'na ayak basan sambacıyı binlerce F.Bahçe taraftarı tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Brezilyalı, sarı-lacivertli formayı giyince; futbolseverler bayram etti. Sosyal medyada da Talisca çılgınlığı yaşandı. Yıldız oyuncu da taraftarlara başarı sözü vererek şimdiden sarı-lacivertlilerin gönlünü fethetti.

MALİYETİ SORU İŞARETİ

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 1.5 yıllık imza atan Talisca'nın maliyeti de dudak uçuklatacak cinsten. Sarı-lacivertli kulüp, sambacının net maliyetini açıklamasa da 31 yaşındaki 10 numara için Al-Nassr'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği, Talisca'ya da 1.5 yıllığına 22 milyon 500 bin euro maaş vereceği iddia edildi. Brezilyalı 10 numaranın maliyeti bu şekilde 38 milyon euro'yu bulacak.

SÖZLEŞMESİ 1.5 YILLIK

Fenerbahçe, Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan çıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.