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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e yeni teklif!

Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e yeni teklif!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel için pazarlıklarını devam ettiriyor. Sarı lacivertliler Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:38
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Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e yeni teklif!

Fenerbahçe, Osayi Samuel ile bir türlü orta yolu bulamıyor.

Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e yeni teklif!

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldıza yeni sözleşme teklif ederken yıllık 2 milyon Euro önerdi.

Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e yeni teklif!

Takvim'de yer alan habere göre, Osayi Samuel Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro ücret istiyor.

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