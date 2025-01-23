Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e yeni teklif!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel için pazarlıklarını devam ettiriyor. Sarı lacivertliler Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ
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2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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