  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: Güzel skor aldık

İrfan Can Eğribayat: Güzel skor aldık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İrfan Can Eğribayat: Güzel skor aldık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN AÇIKLAMALARI

"Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti. İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz."

Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı!
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL | 17 Ocak 2025 Süper Lig’de puan durum ne, hangi takım kaç puanda ve kaçıncı sırada?
CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu'nun bahanesi kalmadı! Gazze'de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü!
G.Saray'a PSG'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 21:26
R. Madrid liderliği ele geçirdi! R. Madrid liderliği ele geçirdi! 21:22
İstanbulspor deplasmandan 3 puanla döndü! İstanbulspor deplasmandan 3 puanla döndü! 21:12
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 21:01
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 20:59
Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! 20:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! 20:32
A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! 20:24
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! 20:16
İsviçre’de altın madalya! İsviçre’de altın madalya! 16:14
Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır 16:17
Boluspor 90+2'de galip! Boluspor 90+2'de galip! 16:22