İrfan Can Eğribayat: Güzel skor aldık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN AÇIKLAMALARI

"Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti. İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz."