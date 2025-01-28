Talisca artık Fenerbahçeli

Fenerbahçe, kasım ayından bu yana transferi için büyük uğraş verdiği Anderson Talisca'da nihayet mutlu sona ulaştı. Hem Suudi ekibi Al-Nassr'la hem Talisca'yla hem de oyuncunun menajeriyle her konuda anlaşıldı. Brezilyalı 10 numarayı bonservisiyle birlikte kadrosuna katan sarı-lacivertliler, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eşiyle birlikte Türkiye'ye hareket eden sambacıyı taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi.

1.5 YILA 16 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertiler, Brezilyalı yıldıza sezonun kalan bölümü için 5 milyon euro, gelecek sezon için ise 11 milyon euro ücret ödeyecek. Oyuncunun menajeri de yüzde 10'luk bir komisyon alacak. Fenerbahçe de dün öğleden sonra resmi hesabından; "Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" açıklamasını yaptı.

5 MAÇTIR KADRODA YOKTU

Fenerbahçe ile görüşmelere başladıktan sonra Anderson Talisca, Al- Nassr'ın Al-İttihad, Al-Okhdood, Al-Taawoun, Al- Khaleej ve Al-Fateh maçlarınlarının kadrosuna alınmamıştı.