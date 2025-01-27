  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından havaalanında büyük bir coşkuyla karşılandı. İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 22:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!

Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu Talisca ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'nın transferi konusunda akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı. Başarılı oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte kapıdan çıkış yaptı. Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen taraftarları selamladıktan sonra üçlü çektirdi, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.

Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.

İşte Anderson Talisca'nın İstanbul'daki ilk görüntüleri...

F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Talisca'yı duyurdu! Brezilyalı imza için İstanbul'a geldi...
Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış! "Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor"
G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti
Rashford için büyük kapışma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes Yalova'da kazandı! Anadolu Efes Yalova'da kazandı! 21:11
Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada kazandı! Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada kazandı! 20:41
Halil Umut Meler'e kritik görev! Halil Umut Meler'e kritik görev! 19:36
Anderson Talisca İstanbul'da! Anderson Talisca İstanbul'da! 18:10
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! 18:07
F.Bahçe Talisca'yı açıkladı! F.Bahçe Talisca'yı açıkladı! 17:38
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! 17:29
Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı 16:51
Luis de la Fuente'nin sözleşmesi uzatıldı Luis de la Fuente'nin sözleşmesi uzatıldı 16:36
Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı 16:34
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 16:24
G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti 16:21