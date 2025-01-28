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Kartal, Cenk Tosun ve Serdar'ı istedi
İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, golcü transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor. Kartal'ın listesinde iki ismin bulunduğu öğrenilirken ilk sırada F.Bahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun yer alıyor. Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin arkasında kalan Cenk için kiralama yoluna gidileceği öğrenilirken plasede ise Alanya'da yeteri kadar oynayamayan Serdar Dursun bulunuyor. Kartal'ın istediği İki ismin de sözleşmeleri 2026 yılında sona eriyor.
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