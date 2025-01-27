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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanun sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi ve hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 09:42
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Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Son yılların en tuhaf maçını izledik…"

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hatta birkaç gol bulabilirdi, sahada Fenerbahçe diye bir takım yoktu."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Devre arasında kime sorarlarsa sorsunlar, bırakın Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanacağı, 'puanı bile zor alır' derlerken, ikinci yarı bir başladı ki 9 dakikada gelen 3 gol ve o kötü oynayan Fenerbahçe şahlanıp, ikisi En- Nesyri'den, biri Oğuz Aydın'dan olmak üzere 3 gol buldu."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Camia 'Ohhh maç koptu' derken sahneye yine Göztepe çıktı. Son yarım saat kala Göztepe vardı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Bitime 10 dakika kala Göztepe ikinci golü buldu, ardından da son düdüğe kadar maç Fenerbahçe için kabir azabı gibi geçti."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"En-Nesyri maçın kurtulmasında belki de başrolü oynayan adam oldu. Göztepe defansının büyük hatasıyla En-Nesyri, önünde bulduğu topla önce beraberliği, sonra da kafayla 90'a attığı golle galibiyeti getirdi."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Mourinho için söyleyecek çok şey var."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"3'lü defansla bir şey yapamayan Fenerbahçe 4'lüye geçip daha üretken, daha fazla pozisyon bulan bir takım haline geldi."

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"

"Sonuçta Fenerbahçe sırat köprüsünde yürür gibi oynuyor."

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