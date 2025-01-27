Ahmet Çakar Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi! "Son yılların en tuhaf maçı"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanun sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi ve hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"Camia 'Ohhh maç koptu' derken sahneye yine Göztepe çıktı. Son yarım saat kala Göztepe vardı."
"Bitime 10 dakika kala Göztepe ikinci golü buldu, ardından da son düdüğe kadar maç Fenerbahçe için kabir azabı gibi geçti."
"En-Nesyri maçın kurtulmasında belki de başrolü oynayan adam oldu. Göztepe defansının büyük hatasıyla En-Nesyri, önünde bulduğu topla önce beraberliği, sonra da kafayla 90'a attığı golle galibiyeti getirdi."
"Mourinho için söyleyecek çok şey var."
"3'lü defansla bir şey yapamayan Fenerbahçe 4'lüye geçip daha üretken, daha fazla pozisyon bulan bir takım haline geldi."
"Sonuçta Fenerbahçe sırat köprüsünde yürür gibi oynuyor."
"Kaybedeceği bir puan bile onları şampiyonluk yarışının dışına itecek."
"Hakem Atilla Karaoğlan birkaç kart ve bazı faul hataları dışında kötü maç yönetti diyemem."
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