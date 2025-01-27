TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya son olarak Anderson Talisca transferini resmen duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/DlRmmyZxM3— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2025