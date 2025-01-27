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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Anderson Talisca transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 17:39 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 17:55
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kanarya son olarak Anderson Talisca transferini resmen duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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