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Haberler Fenerbahçe Talisca adım adım geliyor

Talisca adım adım geliyor

Fenerbahçe, artık Anderson Talisca için geri sayıma geçti... Brezilyalı oyuncuyla, menajeriyle ve kulübü Al-Nassr'la her konuda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Talisca adım adım geliyor

Fenerbahçe, artık Anderson Talisca için geri sayıma geçti... Brezilyalı oyuncuyla, menajeriyle ve kulübü Al-Nassr'la her konuda anlaşma sağlandı. Bu anlaşmalar kağıda da döküldü. Al-Nassr kulübü, Suudi Arabistan'ın devlet fonuna ait bir kulüp olduğu için anlaşma detaylarını devlet kanalı inceleyecek. Bu rutin prosedür sonrasında resmi imzalar atılacak. Son maçlarda kadroya alınmayan Talisca, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

BEKLENİYOR

Kasımdan bu yana uğraşılan ve mutlu sonla biten transfer sonrasında; uçuş planları hazırlanmaya başlandı. Talisca'nın Göztepe maçında tribünde olması bekleniyordu. Ancak oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Bu sezon Al- Nassr'la Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıktı. Bin 393 dakika sahada kalabilen Brezilyalı oyuncu, 8 kez gol sevinci yaşadı. Asist ise yapamadı.

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