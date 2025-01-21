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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Lyon maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe'nin Lyon maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacağı Lyon maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 14:33
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Fenerbahçe'nin Lyon maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılarak pas çalışan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, Lyon maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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