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Hazırlıklar başladı
F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho tarafından oyunculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Dün Lyon maçının hazırlıklarına start veren sarı-lacivertliler Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yaptı. İdman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçla tamamladı.
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