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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Carlos: Görev verildiğinde...

Fenerbahçe'de Diego Carlos: Görev verildiğinde...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kritik Göztepe maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 18:50
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Fenerbahçe'de Diego Carlos: Görev verildiğinde...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kritik Göztepe maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BANA ÇOK GÜZEL MESAJLAR GÖNDERDİLER"

Taraftarlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinde ve buraya geldikten sonra bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Yeni takımım Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada ilk geldiğim andan itibaren çok iyi karşılandım. Amacım, isteğim takıma yardımcı olmak. Mutluyum. Stadyumda olmak da güzel bir his. Görev verildiğinde üzerime düşeni yapmak en önemlisi. Buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

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