Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den açıklama! Diego Carlos ve İsmail Yüksek...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kritik Göztepe maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"DIEGO VE İSMAİL..."

İsmail Yüksek, sadece bir antrenman yaptı takımla birlikte. 20-25 gündür tedavi görüyordu. Diego Carlos, takımla birlikte 2-3 gündür çalışıyor. Takıma çok yardımcı olacaktır.

"FARKI YENİDEN 6 PUANA DÜŞÜREBİLMEK İÇİN..."

Göztepe, Beşiktaş'a karşı deplasmanda kazandı. O maçı da çok iyi hatırlıyorum. Kendi oyunlarını sergilemeye çalışıyorlar her maçta. Buraya da sonuç almaya geldiler. Bizim gibi iyi başlamak isteyeceklerdir maça. Bizim için galibiyet çok önemli farkı yeniden 6 puana düşürebilmek için.