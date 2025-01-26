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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den açıklama! Diego Carlos ve İsmail Yüksek...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den açıklama! Diego Carlos ve İsmail Yüksek...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kritik Göztepe maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 18:56
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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den açıklama! Diego Carlos ve İsmail Yüksek...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kritik Göztepe maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"DIEGO VE İSMAİL..."

İsmail Yüksek, sadece bir antrenman yaptı takımla birlikte. 20-25 gündür tedavi görüyordu. Diego Carlos, takımla birlikte 2-3 gündür çalışıyor. Takıma çok yardımcı olacaktır.

"FARKI YENİDEN 6 PUANA DÜŞÜREBİLMEK İÇİN..."

Göztepe, Beşiktaş'a karşı deplasmanda kazandı. O maçı da çok iyi hatırlıyorum. Kendi oyunlarını sergilemeye çalışıyorlar her maçta. Buraya da sonuç almaya geldiler. Bizim gibi iyi başlamak isteyeceklerdir maça. Bizim için galibiyet çok önemli farkı yeniden 6 puana düşürebilmek için.

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