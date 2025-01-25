Fenerbahçe Angelo Preciado için harekete geçti!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak kadrosuna Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi yıldız futbolcuları katan Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekibin gündeminde dikkat çeken bir oyuncu geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin, geçen sezon Galatasaray'ın belalası olan o futbolcu için devreye girdiği belirtildi.
Konuya dair haberi ise Ekvador basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN PRECIADO BOMBASI!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Bolavip'ten derlediği habere göre; Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer etmeyi hedefliyor.
Özellikle sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, 26 yaşındaki bek oyuncusunu istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Ekvadorlu futbolcu için Çekya temsilcisine resmi teklif yapacağı kaydedildi.
Bunun yanı sıra Angelo Preciado'nun 7 milyon Dolar'dan fazla değere sahip olduğu vurgulandı.
İngiltere'den Everton ve Brentford gibi kulüplerin Preciado'yu istediği ancak Çekya ekibinin beklentilerini karşılayan bir rakam olmadığı için gelen teklifleri reddettiği aktarıldı.
Brezilya'dan Flamengo ve Arjantin'den Boca Juniors gibi takımların da Preciado'ya talip olduğu ancak bu isteğin resmi teklife dönüşmediği ifade edildi.
BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI!
Angelo Preciado bu sezon Sparta Prag'da toplam 12 maçta boy gösterdi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
1.73 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
GEÇEN SEZON G.SARAY'A KÖK SÖKTÜRMÜŞTÜ!
Angelo Preciado geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Galatasaray maçlarında çok iyi performanslar sergilemişti.
Preciado, Galatasaray'a karşı takımının tur atlamasında önemli rol oynamıştı.
Preciado ayrıca Galatasaray'a karşı 2 gol atmıştı.
DİĞER