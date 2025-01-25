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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Angelo Preciado için harekete geçti!

Fenerbahçe Angelo Preciado için harekete geçti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak kadrosuna Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi yıldız futbolcuları katan Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekibin gündeminde dikkat çeken bir oyuncu geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:22
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Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı lacivertliler kış transfer dönemine flaş bir giriş yaptı ve 2 önemli ismi kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim, Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi 2 bomba yıldızla anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin, geçen sezon Galatasaray'ın belalası olan o futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Konuya dair haberi ise Ekvador basını duyurdu.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

F.BAHÇE'DEN PRECIADO BOMBASI!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Bolavip'ten derlediği habere göre; Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer etmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Özellikle sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, 26 yaşındaki bek oyuncusunu istediği belirtildi.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Ekvadorlu futbolcu için Çekya temsilcisine resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Bunun yanı sıra Angelo Preciado'nun 7 milyon Dolar'dan fazla değere sahip olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

İngiltere'den Everton ve Brentford gibi kulüplerin Preciado'yu istediği ancak Çekya ekibinin beklentilerini karşılayan bir rakam olmadığı için gelen teklifleri reddettiği aktarıldı.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Brezilya'dan Flamengo ve Arjantin'den Boca Juniors gibi takımların da Preciado'ya talip olduğu ancak bu isteğin resmi teklife dönüşmediği ifade edildi.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI!

Angelo Preciado bu sezon Sparta Prag'da toplam 12 maçta boy gösterdi.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

1.73 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

GEÇEN SEZON G.SARAY'A KÖK SÖKTÜRMÜŞTÜ!

Angelo Preciado geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Galatasaray maçlarında çok iyi performanslar sergilemişti.

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