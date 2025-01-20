Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!
Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörü Jose Mourinho, yedek kulübesinde yer alamayacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ MOURINHO ŞOKU
Adana Demirspor maçında sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü.
Jose Mourinho Göztepe maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, Adana Demirspor(Ligin ilk yarısındaki maç), Antalyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor(İkinci maç) karşılaşmalarında sarı kart gördü.
TFF'NİN TALİMATNAMESİ
Sarı kart cezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: "Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."
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