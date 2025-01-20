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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörü Jose Mourinho, yedek kulübesinde yer alamayacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 13:05
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Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golleri En-Nesyri(2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Zirve yarışında puan farkını 6'ya düşeren Kanarya'da gözler 21. haftada oynanacak Göztepe maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ MOURINHO ŞOKU

Adana Demirspor maçında sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Jose Mourinho Göztepe maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, Adana Demirspor(Ligin ilk yarısındaki maç), Antalyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor(İkinci maç) karşılaşmalarında sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Mourinho şoku!

TFF'NİN TALİMATNAMESİ

Sarı kart cezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: "Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."

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