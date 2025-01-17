FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin transferinde gün saydığı Diego Carlos için flaş bir gelişme yaşanıyor. Aston Villa'nın Arsenal'a konuk olacağı maç öncesi Diego Carlos hakkında konuşan Unai Emery, yıldız ismin kadroya alınmadığını açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Son olarak, Aston Villa cephesinden 31 yaşındaki savunmacı hakkında flaş bir açıklama geldi.
MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal deplasmanına konuk olacak olan Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emery, Diego Carlos'un maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Oyuncunun son durumu hakkında konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Bu sabah Diego Carlos'un sağlık raporları geldi. Kendini iyi hissetmiyor ve yarın oynayamayacak." dedi.
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