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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin transferinde gün saydığı Diego Carlos için flaş bir gelişme yaşanıyor. Aston Villa'nın Arsenal'a konuk olacağı maç öncesi Diego Carlos hakkında konuşan Unai Emery, yıldız ismin kadroya alınmadığını açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 18:22
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de de çalışmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşayan sarı-lacivertlilerin muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istediği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan stoper Diego Carlos'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

Son olarak, Aston Villa cephesinden 31 yaşındaki savunmacı hakkında flaş bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal deplasmanına konuk olacak olan Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emery, Diego Carlos'un maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Diego Carlos kadroya alınmadı!

Oyuncunun son durumu hakkında konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Bu sabah Diego Carlos'un sağlık raporları geldi. Kendini iyi hissetmiyor ve yarın oynayamayacak." dedi.

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