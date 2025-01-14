Fenerbahçe takipte

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü bulunmayan F.Bahçe, zorlu Konya deplasmanında kazanmayı bildi. Mücadelede henüz ilk dakika dolmadan Pedrinho'nun golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler karşılaşmaya adeta geride başladı. Golün şokunu üzerinden atmayı başaran F.Bahçe, 14'te Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür'ün bu sezonki ilk golüyle eşitliği sağladı. Ardından kullanılan bir korner daha konuk ekibi öne geçirmeyi başardı.

GERİDEN GELDİ

Bu kez Szymanski'nin köşe vuruşunda topa iyi yükselen isim Çağlar Söyüncü oldu. Defans oyuncuları ile golleri bulan sarı-lacivertliler, avantajını koruyamadı. 44'te Guilherme'nin ortasında Kramer'in kafa vuruşu ile ilk yarı 2-2 sona erdi. 61'te kaleci Slowik'in hatalı pasını iyi değerlendiren Tadic takımına Konya'da 4 yıl sonra galibiyeti getirdi. F.Bahçe bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanmayı başarırken zirve ile aradaki 8 puanlık farkı da korudu.

ÇAĞLAR SİFTAH YAPTI

F.Bahçe'nin milli yıldızı Çağlar Söyüncü, bu sezonki ilk golünü Konya filelerine bırakmayı başardı. 18 karşılaşmanın 14'ünde forma giymeyi başaran Çağlar, 25'te Szymanski'nin ortasına iyi yükselerek fileleri buldu. Ligdeki ilk golünü atan Çağlar, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Union mücadelesinde de gol sevinci yaşamıştı.

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen haftaki Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Osayi, Levent Mercan, İrfan Can Eğribayat yedekler arasında otururken, kart cezalısı Amrabat da forma giyemedi. Bu isimlerin yerine Livakovic, Mert, Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı. Livakovic ve Oğuz ise 1 ay sonra formalarına kavuştu.

EN-NESYRI BOŞ GEÇTİ

Son haftaların en formda isimlerinden birisi olan En-Nesyri, Konya deplasmanında gününde değildi. Özellikle ilk yarının son dakikalarında müsait durumda kaçırdığı golle dikkat çekerken, paslarda da isabetli olamadı. Faslı yıldız ligde 3 maç sonra gol katkısı yapamadı.

MERT'TEN FEDAKARLIK

Hafta içerisinde yapılan antrenmanda eli kırılan Mert Hakan Yandaş, büyük bir fedakarlıkla Konya kafilesinde yer aldı. Sağlık heyetine ağrı hissetmediğini belirten Mert Hakan, kendisine yapılan özel bir bandajla kadroya dahil edildi.

TRİBÜNLER DOLDU

Konya'daki kritik karşılaşmaya taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. İki takım taraftarları da tribünleri tıka basa doldururken takımlarına 90 dakika destek verdiler. Konya tribünleri vefat eden Ahmet Çalık'ı unutmadı ve dev bir koreografi hazırladı.

FENER'DE 5 EKSİK VARDI

Dünkü karşılaşma öncesinde F.Bahçe'de 5 eksik isim vardı. Sezonu kapatan Oosterwolde ve Becao'nun yanı sıra sakatlanan İsmail Yüksek de Konya'ya götürülmedi. Ayrıca kart cezalısı Amrabat da forma giyemezken Samet ise kadroya dahil edilmedi.

KONYA'DAN TARİHİ GOL

Karşılaşmanın 25. saniyesinde Pedrinho ile perdeyi açan Konya tarihe geçti. Bu gol F.Bahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçerken, bu sezon ligdeki ise en hızlı ikinci gol oldu.

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Fenerbahçe 4 yıl sonra Konya deplasmanında kazanmayı başardı.